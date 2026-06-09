Сборная России уверенно обыгрывает команду Тринидада и Тобаго

Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго.

Фото: РФС

К перерыву команда Валерия Карпина обеспечивает себе комфортное преимущество - 2:0.



Счёт был открыт уже на седьмой минуте встречи. Автором первого мяча стал защитник Мингиян Бевеев. К 15-й минуте преимущество россиян увеличил Александр Сильянов.