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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
3 - 0 3 0
Трининад и Тобаго2 тайм

Сборная России уверенно обыгрывает команду Тринидада и Тобаго

Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго.
Фото: РФС
К перерыву команда Валерия Карпина обеспечивает себе комфортное преимущество - 2:0.

Счёт был открыт уже на седьмой минуте встречи. Автором первого мяча стал защитник Мингиян Бевеев. К 15-й минуте преимущество россиян увеличил Александр Сильянов.

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