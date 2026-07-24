Радимов раскритиковал работу Артиги в "Рубине"

- Уже после полугода работы с Артиги надо спрашивать. И состав должен быть более сыгранным, и перемены - более разительными. Если его приглашали для того, чтобы Казань стала больше играть в футбол, то пока я не увидел каких-то конкретных сдвигов, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".
Артига возглавил "Рубин" минувшей зимой, сменив на посту главного тренера Рашида Рахимова. Под его руководством казанский клуб завершил прошлый сезон РПЛ на восьмом месте, набрав 43 очка. В первом туре нового чемпионата "Рубин" 26 июля дома встретится с "Краснодаром". Начало игры - в 19:30 по московскому времени.