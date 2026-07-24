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Радимов раскритиковал работу Артиги в "Рубине"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов считает, что за время работы Франка Артиги в "Рубине" уже должны были появиться заметные изменения в игре команды.
Фото: ФК "Рубин"
По мнению эксперта, пока казанцы не демонстрируют того футбола, которого ожидали после назначения испанского специалиста.

- Уже после полугода работы с Артиги надо спрашивать. И состав должен быть более сыгранным, и перемены - более разительными. Если его приглашали для того, чтобы Казань стала больше играть в футбол, то пока я не увидел каких-то конкретных сдвигов, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".

Артига возглавил "Рубин" минувшей зимой, сменив на посту главного тренера Рашида Рахимова. Под его руководством казанский клуб завершил прошлый сезон РПЛ на восьмом месте, набрав 43 очка. В первом туре нового чемпионата "Рубин" 26 июля дома встретится с "Краснодаром". Начало игры - в 19:30 по московскому времени.

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