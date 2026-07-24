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Ловчев оценил перспективы "Динамо" после возвращения Шварца

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от выступления московского "Динамо" в новом сезоне Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению ветерана, после возвращения Сандро Шварца команда изменится по сравнению с тем, какой она была при Валерии Карпине.

- Жду, что команда станет другой, чем была при Карпине. Шварц и в первый раз без шума и пыли показывал определенное умение, хотя в других командах после "Динамо" у него не сложилось. Но что на сей раз создаст боевую единицу, не сомневаюсь, - передаёт слова эксперта Vprognoze.

Прошлый сезон "Динамо" начинало под руководством Валерия Карпина, а после зимней паузы команду возглавил Ролан Гусев. По итогам чемпионата "бело-голубые" заняли седьмое место. Первый матч нового сезона РПЛ команда Сандро Шварца проведёт 25 июля дома против "Крыльев Советов".

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