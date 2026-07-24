Ловчев оценил перспективы "Динамо" после возвращения Шварца

Фото: ФК "Динамо"

- Жду, что команда станет другой, чем была при Карпине. Шварц и в первый раз без шума и пыли показывал определенное умение, хотя в других командах после " Динамо " у него не сложилось. Но что на сей раз создаст боевую единицу, не сомневаюсь, - передаёт слова эксперта Vprognoze

По мнению ветерана, после возвращения Сандро Шварца команда изменится по сравнению с тем, какой она была при Валерии Карпине.Прошлый сезон "Динамо" начинало под руководством Валерия Карпина, а после зимней паузы команду возглавил Ролан Гусев. По итогам чемпионата "бело-голубые" заняли седьмое место. Первый матч нового сезона РПЛ команда Сандро Шварца проведёт 25 июля дома против "Крыльев Советов".