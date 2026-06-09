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В контракте Песьякова с "Крыльями Советов" прописаны отступные в миллиард рублей - источник

Стали известны финансовые детали нового контракта голкипера Сергея Песьякова с "Крыльями Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Ранее самарский клуб официально объявил о продлении соглашения с футболистом до лета 2028 года.

По условиям нового договора 37-летний вратарь будет зарабатывать около трёх миллионов рублей в месяц. Также футболист получил подъёмные за переподписание контракта в размере девяти миллионов рублей.

Наиболее примечательным пунктом соглашения стали отступные. По информации источника, сумма выкупа Песьякова составляет один миллиард рублей.

Ранее СМИ сообщали об интересе к опытному голкиперу со стороны "Зенита". Петербургский клуб рассматривал Песьякова в качестве третьего номера, однако вратарь предпочёл продолжить карьеру в Самаре.

Источник: телеграм-канал "Волжская защепка"

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