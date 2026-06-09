Сборная России впервые с октября выиграла два матча подряд

Сборная России продлила победную серию до двух матчей.

Фото: РФС

Во вторник команда Валерия Карпина уверенно переиграла Тринидад и Тобаго в товарищеской встрече со счётом 3:0. Ранее с таким же результатом россияне обыграли сборную Буркина-Фасо.



Таким образом, национальная команда впервые с прошлого года одержала две победы подряд. Предыдущая подобная серия была зафиксирована в октябре 2025 года, когда российские футболисты оказались сильнее Ирана (2:1) и Боливии (3:0).