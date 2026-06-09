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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
3 - 0 3 0
Трининад и ТобагоЗавершен

Игрок "Балтики" впервые забил за сборную России

Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев вошёл в историю калининградского клуба благодаря голу в товарищеском матче сборной России против Тринидада и Тобаго.
Фото: РФС
Футболист открыл счёт уже на шестой минуте встречи и стал первым игроком "Балтики", которому удалось отличиться в составе национальной команды России.

Ранее ни один футболист калининградского клуба не забивал за главную сборную страны, выступая за "Балтику".

Матч завершился победой команды Валерия Карпина со счётом 3:0. Помимо Бевеева, голами отметились Александр Сильянов и Алексей Батраков.

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