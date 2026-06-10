Первак - об игроке "Балтики": он уровень "Спартака", к нему должен быть интерес

Фото: ФК "Балтика"

"К Бориско должен быть интерес. Он заявил о себе ещё раньше, чем сама "Балтика" Талалаева. Бориско может перейти в " Спартак ". В топовых клубах должна быть большая конкуренция. Он уровень "Спартака", - сказал Первак "Советскому спорту"

Юрий Первак заявил, что к голкиперу должен быть интерес со стороны других клубов.Максим Бориско выступает в составе калининградской "Балтики" с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за клуб вратарь провел 23 матча, пропустил 11 голов и отыграл 14 встреч на ноль. Соглашение с игроком рассчитано до июня 2028 года. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.