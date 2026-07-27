Бубнов: Дзюба уже понял, что никому не нужен даже в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о будущем Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Акрон"

Потому что он уже понял, что, в принципе, никому не нужен даже здесь, в Российской Премьер-Лиге, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".