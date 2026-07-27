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Бубнов: Дзюба уже понял, что никому не нужен даже в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Бубнова, Дзюбе нужно не конфликтовать, если его оставляют на скамейке, и показывать себя после выхода на замену.

- Основной вопрос: как он будет влиять на коллектив? Если он нормально на коллектив будет влиять, не баламутить, будет сидеть на скамейке и рот свой не раскрывать, а потом выходить и на максимуме играть, когда его выпустят, то, думаю, проблем никаких не будет.
Потому что он уже понял, что, в принципе, никому не нужен даже здесь, в Российской Премьер-Лиге, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского "Акрона" на правах свободного агента. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, национальной команды страны и тольяттинского клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют зарубежные клубы, а также столичная "Родина". Дзюба заявлял, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке". Ранее нападающий был игроком "Зенита", "Локомотива", "Спартака", "Ростова" и ряда других российских клубов, а также выступал за турецкий "Адана Демирспор".

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