Бубнов: Дзюба уже понял, что никому не нужен даже в РПЛ

- Основной вопрос: как он будет влиять на коллектив? Если он нормально на коллектив будет влиять, не баламутить, будет сидеть на скамейке и рот свой не раскрывать, а потом выходить и на максимуме играть, когда его выпустят, то, думаю, проблем никаких не будет.
Потому что он уже понял, что, в принципе, никому не нужен даже здесь, в Российской Премьер-Лиге, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского "Акрона" на правах свободного агента. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, национальной команды страны и тольяттинского клуба.
Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют зарубежные клубы, а также столичная "Родина". Дзюба заявлял, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке". Ранее нападающий был игроком "Зенита", "Локомотива", "Спартака", "Ростова" и ряда других российских клубов, а также выступал за турецкий "Адана Демирспор".