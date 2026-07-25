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Семак высказался после крупной победы над с "Акроном"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги уверенной победы над "Акроном" в стартовом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Несмотря на разгромный счёт, тренер петербуржцев признался, что не считает игру своей команды идеальной.

- За исключением момента в середине первого тайма, при счёте 2:0, где мы выключились, перестали дорабатывать... Есть над чем работать. Было несколько опасных моментов у наших ворот, и штанга, и удары со средних дистанций. Потеряли концентрацию, что могло привести к пропущенному мячу, - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Петербуржцы начали новый чемпионат с крупной победы - 5:0. Дубль в этой встрече оформил Александр Соболев, ещё по голу забили Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто. Во втором туре "Зенит" сыграет с "Оренбургом".

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