Семак высказался после крупной победы над с "Акроном"

- За исключением момента в середине первого тайма, при счёте 2:0, где мы выключились, перестали дорабатывать... Есть над чем работать. Было несколько опасных моментов у наших ворот, и штанга, и удары со средних дистанций. Потеряли концентрацию, что могло привести к пропущенному мячу, - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Петербуржцы начали новый чемпионат с крупной победы - 5:0. Дубль в этой встрече оформил Александр Соболев, ещё по голу забили Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто. Во втором туре "Зенит" сыграет с "Оренбургом".