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Одной левой: "Зенит" не одерживал таких побед с 2024 года

Сине-бело-голубые стартовали в новом сезоне РПЛ с разгрома "Акрона".
Действующий чемпион России подходил к первой игре нового розыгрыша чемпионата в хорошем настроении. Ровно неделю назад «Зенит» вырвал Суперкубок страны из рук заклятого врага московского «Спартака» и получил этот трофей на вечное хранение. Лазарет у петербуржцев пуст, Дуглас Сантос и Луис Энрике вернулись в клуб после чемпионата мира и все вроде бы хорошо. Вопрос был только в том, каким «Зенит» предстанет в жаркой Самаре: из концовки прошлого сезона или тот, который недавно «возили» 90 минут красно-белые.

Тольяттинский клуб в межсезонье сменил главного тренера: вместо Заура Тедеева пришел сербский специалист Срджан Благоевич, ранее возглавлявший «Партизан». Под его руководством команда довольно ровно провела сборы, одержав в контрольных матчах три победы, трижды уступив и один раз сыграв вничью. Но, как верно заметил перед игрой Сергей Семак: «Официальный матч — это другое».

В составе тольяттинцев не оказалось Болдырева и Пестрякова, которые получили повреждения, а также Беншимола, недавно вернувшегося с ЧМ-2026. Зато дебютировал рослый форвард Слободан Тедич, призванный заменить впереди Дзюбу.

У гостей стартовые 11 игроков практически повторяли матч против «Спартака». Единственным изменением стал выход Джона Джона вместо Дркушича.

Одной левой: "Зенит" не одерживал таких побед с 2024 года

Первым исполнил классического Дзюбу как раз не Тедич, а Соболев. Адамов сильно выбил мяч вперед, где Александр выиграл верх и скинул на набегающего Глушенкова. Максим ушел на скорости от защитников и вывалился один на один в вратарем, которого не сумел переиграть. А ведь мог забить уже на 48-й секунде встречи.

Однако голы не заставили себя долго ждать. На седьмой минуте Соболев замкнул с линии вратарской прострел Педро, а на 18-й оформил дубль, подкараулив отскок после прессинга все того же Глушенкова.

Примечательно, что оба мяча «плохой мальчик» забил левой ногой, чего ранее в карьере ему еще не удавалось. Как, кстати, и становиться лучшим бомбардиром РПЛ. Именно о таком желании заявил перед сезоном Соболев, которое тут же принялся подкреплять делом.


В середине первого тайма хозяева могли сокращать разницу в счете, но мяч после удара Тедича головой попал в штангу. Будь форвард чуть точнее, Адамов бы уже не выручил.

Не забиваешь ты… Золотое правило футбола на то и золотое, что срабатывает почти безотказно. На 34-й минуте Мантуан подключился к атаке и разрядил свою пушку – Гудиев был бессилен. Собственно, на этом игра была практически сделана. В компенсированное к первому тайму время каркас ворот еще раз выручил гостей, но это была последняя вспышка от подопечных Благоевича.

Вторая половина матча ожидаемо прошла в вялотекущем темпе и под диктовку сине-бело-голубых. Семак поменял своих лидеров и перешел на игру в два чистых нападающих, выпустив на поле новичка команды Фелипе Аугусто. На 77-й минуте Соболев выступил еще и ассистентом, отдав голевой пас на Джона Джона, а еще через шесть минут дебютным в РПЛ мячом отличился и Аугусто, плотно пробив в дальний от вратаря угол.


«Зенит» увозит из Самары свою самую крупную победу в чемпионате с 2024 года. В прошлом сезоне петербуржцы забивали пять голов в ворота «Оренбурга», однако сами тогда пропустили два. А вот в октябре 2024-го пострадал тот же «Акрон», получивший на «Солидарность Самара Арене» те же пять безответных мячей. Интересно, что именно в том сезоне «Зенит» стартовал с четырех побед подряд с общим счетом 14:0 и в итоге уступил чемпионство. Вот и думайте, как говорится.

Фото: ФК "Зенит"

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