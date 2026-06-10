Бевеев - о воспитаннике "МЮ" Ибрагимове: он уже опытный

"Почувствовал ли я уровень Ибрагимова? Конечно. Он не просто так вызван в сборную России, у него есть качества. Ему сейчас 18 лет и он уже опытный.Конечно, нужно прибавлять, но он не переживает на поле, все его действия осознаны, это большой плюс. Видно, что человек играет в хорошей команде", - сказал Бевеев "Матч ТВ".
Амир Ибрагимов выступает в составе молодежных команд английского "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне левый вингер провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 18-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Футболист провел в составе сборной России 2 матча: против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, голевыми действиями не отличился.