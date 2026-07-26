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Дьяков: у футболистов "Родины" не хватило силенок, "Спартак" победил на классе

Бывший защитник "Динамо" и "Спартака-2" Виталий Дьяков прокомментировал Rusfootball.info победу "Спартака" над "Родиной" в матче первого тура РПЛ (3:0).
Фото: РПЛ
- Первый тайм в исполнении "Спартака" был хороший. Во втором поначалу они просели. Не знаю, это осознанно было, или же "Родина"  перехватила инициативу. Тем не менее "Родина" первую половину второго тайма была лучше. Но затем замены усилили игру "красно-белых".

Плюс, возможно, "Родина" немного подустала. Всё-таки это был первый матч на уровне РПЛ, а состав у них практически тот же, что был и в Первой лиге. Есть здесь и футболисты, имеющие опыт выступлений в РПЛ, но их не так много. "Родина", наверное, не привыкла к скоростям, и силенок у футболистов не хватило - отсюда крупный счет.

"Спартаку" надо отдать должное, он победил на классе, хоть и был некоторый провал во втором тайме. Но в целом победа его абсолютно заслуженная, - сказал эксперт.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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