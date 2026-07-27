Теперь-то чемпионы? Матч с "Родиной" подарил спартаковцам новые надежды

Отголоски Суперкубка
Десять лет назад «Спартак» начал легендарный чемпионский сезон. Оно произошло спустя почти 16 лет. Будет ли следующая пауза такой же длинной? Для болельщиков с ромбиком вместо сердца, как на газоне «Лукойл-Арены», первый тур — это период надежд. Олег Романцев в центре поля на символическом розыгрыше мяча — напоминание об амбициях. Капитан Роман Зобнин в составе — последнее живое напоминание о чемпионстве.
«Спартак» не успел толком начать сезон, как уже провёл огненно-скандальный матч за Суперкубок против «Зенита». Игра завершилась упущенным трофеем на последних минутах из-за пенальти, а также резонансной отменой жеребьевки стороны для исполнения послематчевых ударов.
В отличие от первого матча сезона, с первых минут у «Спартака» вышли Манфред Угальде и новичок Виктор Парада. В первом матче РПЛ за всю историю клуба у «Родины» на поле с первых минут вышли десять игроков, которые начинали в стартовом составе последнюю игру в ФНЛ. Для команды, только что дебютировавшей в высшем дивизионе, это звучит как приговор.
РПЛ против ФНЛ в испанских красках
Матч начался с противостояния двух Максименко на четвёртой минуте. Игрок «Родины» сместился в центр и пробил в дальний угол, а спартаковский вытянулся и перевёл мяч на угловой.
Первые 20 минут команды присматривались друг к другу. Затем «Спартак» взвинтил темп, и «Родина» не выдержала давления, вжимаясь к своим воротам. Дальним выстрелом отличился Маркиньос.
Гости сразу ответили, но ВАР отменил пенальти, назначив угловой. И с него чуть не сравняли счёт.
Болельщики красно-белых иногда кажутся и силой, и бедой команды. Трудно быть «Спартаком»: победил в первом туре — ты будущий чемпион, проиграл — посмешище, ничья — всё равно проиграл.
Спартаковский футбол?
Во втором тайме «Спартак» играл осторожнее. Но потерять очки они могли только из-за себя. «Спартак» во многом зависел от Барко, который взрывался на пять минут, выдавая «Барко-тайм». Его игровой номер, наверное, об этом.
Такой отрезок возник в середине второго тайма. Но чёткости в завершении не было, пока момент не появился у новоиспечённого форварда Мартинса. У Карседо футболисты должны быть готовы играть на нескольких позициях.
Гол Данила Пруцева поклонники со стажем наверняка назовут спартаковским. У кого-то он вызовет ностальгию, а у кого-то — новую надежду. Но в конце концов, мы смотрим эту игру ради в том числе и этого. Продолжайте мечтать, спартаковцы! Может, это тот самый сезон?
Фото: ФК «Спартак»