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"Спартак" принял решение по Самошникову - источник

"Спартак" определился с будущим своего футболиста.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, красно-белые готовы отдать игрока в аренду. У футболиста есть желание получать больше игровой практики.

Илья Самошников перешел из "Локомотива" в "Спартак" в августе 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых левый защитник провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

Источник: Metaratings

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