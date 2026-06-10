По информации источника, красно-белые готовы отдать игрока в аренду. У футболиста есть желание получать больше игровой практики.
Илья Самошников перешел из "Локомотива" в "Спартак" в августе 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых левый защитник провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.
Источник: Metaratings
"Спартак" принял решение по Самошникову - источник
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Фото: ФК "Спартак"