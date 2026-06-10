Жирков ответил, сможет ли "Динамо" бороться за чемпионство в сезоне-2026/27

"Сложно сказать, потому что я не знаю, какой у них теперь будет состав, какие игроки останутся, а кого не продлят. К тому же у нас было много травмированных игроков, которые практически не тренировались с нами.
В целом, у этой команды неплохой потенциал, конечно. Но мне трудно предположить, что будет в следующем сезоне", - сказал Жирков "РБ Спорту".
В прошедшем сезоне московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах. Бело-голубые одержали 12 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений в чемпионате.
В конце мая пресс-служба московского клуба объявила о назначении Сандро Шварца главным тренером клуба. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до конца июня 2029 года.