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Жирков ответил, сможет ли "Динамо" бороться за чемпионство в сезоне-2026/27

Бывший игрок и тренер "Динамо" Юрий Жирков высказался о потенциале команды.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист заявил, что у текущего состава "Динамо" неплохой потенциал.

"Сложно сказать, потому что я не знаю, какой у них теперь будет состав, какие игроки останутся, а кого не продлят. К тому же у нас было много травмированных игроков, которые практически не тренировались с нами.

В целом, у этой команды неплохой потенциал, конечно. Но мне трудно предположить, что будет в следующем сезоне", - сказал Жирков "РБ Спорту".

В прошедшем сезоне московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах. Бело-голубые одержали 12 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений в чемпионате.

В конце мая пресс-служба московского клуба объявила о назначении Сандро Шварца главным тренером клуба. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до конца июня 2029 года.

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