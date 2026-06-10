Экс-игрок "Балтики": шестая строчка - вообще не предел для клуба

"У Талалаева большие амбиции. Он не остановится на шестом месте. Шестая строчка - вообще не предел для "Балтики" Талалаева.Весной многие футболисты получили травмы. Из-за этого результаты во второй части сезона ухудшились", - сказал Федоров Metaratings.
В прошедшем сезоне калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 46 баллами в своем активе. Подопечные Андрея Талалаева одержали 11 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в рамках чемпионата.