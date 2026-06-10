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Экс-игрок "Балтики": шестая строчка - вообще не предел для клуба

Бывший игрок "Балтики" Андрей Федоров высказался о выступлении клуба в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Балтика"
Андрей Федоров заявил, что результаты команды в весенней части сезона ухудшились из-за травм футболистов.

"У Талалаева большие амбиции. Он не остановится на шестом месте. Шестая строчка - вообще не предел для "Балтики" Талалаева.
Весной многие футболисты получили травмы. Из-за этого результаты во второй части сезона ухудшились", - сказал Федоров Metaratings.

В прошедшем сезоне калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 46 баллами в своем активе. Подопечные Андрея Талалаева одержали 11 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в рамках чемпионата.

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