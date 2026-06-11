Как сообщает "Спорт-Экспресс", стороны уже согласовали основные параметры нового соглашения.
По информации источника, на данный момент остаётся уладить лишь некоторые детали сделки. Подписание контракта ожидается на следующей неделе, до начала летних сборов бело-голубых, которые стартуют 18 июня.
Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано на один год и будет включать опции продления.
Лунев выступает за "Динамо" с 2024 года. В минувшем сезоне 34-летний вратарь принял участие в 18 матчах во всех турнирах и четырежды сохранил ворота в неприкосновенности.
В "Динамо" приняли решение по будущему Лунёва - "СЭ"
"Динамо" приняло решение продлить контракт с голкипером Андреем Луневым.
Фото: ФК "Динамо"