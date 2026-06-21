Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эквадор
0 - 0 0 0
КюрасаоЗавершен
Тунис
0 - 4 0 4
ЯпонияЗавершен
Испания
19:00
Саудовская АравияНе начат
Бельгия
22:00
ИранНе начат

"Локомотив" близок к аренде полузащитника "Сочи"

Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, железнодорожники рассчитывают арендовать 24-летнего футболиста уже в ближайшее время. Сообщается, что перед возможным переездом в столичный клуб хавбек подпишет новое соглашение с сочинцами. При этом вариант с переходом в "Локомотив" не является единственным - интерес к игроку также проявляет испанский "Кадис".

Кравцов защищает цвета "Сочи" с 2022 года. В завершившемся сезоне полузащитник провёл 20 матчей в различных турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится