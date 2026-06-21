По информации источника, железнодорожники рассчитывают арендовать 24-летнего футболиста уже в ближайшее время. Сообщается, что перед возможным переездом в столичный клуб хавбек подпишет новое соглашение с сочинцами. При этом вариант с переходом в "Локомотив" не является единственным - интерес к игроку также проявляет испанский "Кадис".
Кравцов защищает цвета "Сочи" с 2022 года. В завершившемся сезоне полузащитник провёл 20 матчей в различных турнирах и отметился тремя забитыми мячами.
Источник: "Чемпионат"
"Локомотив" близок к аренде полузащитника "Сочи"
Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Сочи"