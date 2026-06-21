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Агент игрока "Сочи" высказался о слухах про интерес зарубежных клубов

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы игрока "Сочи" Кирилла Кравцова, высказался об интересе зарубежных клубов к футболисту.
Фото: ФК "Сочи"
Андрей Талаев рассказал, что на данный момент футболист не выбрал клуб, в котором будет продолжать карьеру.

"Вопрос с интересом "Кадиса" к Кравцову пока хотел бы оставить без комментариев. Про зарубежные команды пока не будем ничего говорить.
С "Локомотивом" переговоры есть. Не знаю, какой приоритет у Кирилла по будущему - сейчас будем определяться", - сказал Талаев Sport24.

Кирилл Кравцов выступает в составе "Сочи" с конца июля 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 20 матчей и забил 3 гола. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что испанские клубы и московский "Локомотив" заинтересованы в игроке.

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