Агент игрока "Сочи" высказался о слухах про интерес зарубежных клубов

"Вопрос с интересом "Кадиса" к Кравцову пока хотел бы оставить без комментариев. Про зарубежные команды пока не будем ничего говорить.С "Локомотивом" переговоры есть. Не знаю, какой приоритет у Кирилла по будущему - сейчас будем определяться", - сказал Талаев Sport24.
Кирилл Кравцов выступает в составе "Сочи" с конца июля 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 20 матчей и забил 3 гола. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что испанские клубы и московский "Локомотив" заинтересованы в игроке.