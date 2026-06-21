Агент игрока "Сочи" высказался о слухах про интерес зарубежных клубов

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы игрока "Сочи" Кирилла Кравцова, высказался об интересе зарубежных клубов к футболисту.

Фото: ФК "Сочи"

"Вопрос с интересом "Кадиса" к Кравцову пока хотел бы оставить без комментариев. Про зарубежные команды пока не будем ничего говорить.