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Артига рассказал, каких игроков нужно подписать "Рубину" летом

Главный тренер "Рубина" Франк Артига рассказал о трансферных целях клуба.
Фото: ФК "Рубин"
Испанский специалист заявил, что казанскому клубу необходимы левоногие футболисты, а также креативные игроки.

"Нам нужны левоногие игроки как оборонительного плана, так и атакующего. Также нужны креативные футболисты, способные нестандартными действиями взломать оборону противника.
Это позволит сделать команду более разноплановой, чтобы мы забивали ещё больше голов с игры, с сохранением надежной игры в обороне", - сказал Артига "Чемпионату".

По итогам прошедшего сезона казанский "Рубин" занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка в 30 матчах. Команда одержала 11 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Франк Артига возглавил клуб в январе 2026 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2027 года.

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