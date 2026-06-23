Артига рассказал, каких игроков нужно подписать "Рубину" летом

"Нам нужны левоногие игроки как оборонительного плана, так и атакующего. Также нужны креативные футболисты, способные нестандартными действиями взломать оборону противника.Это позволит сделать команду более разноплановой, чтобы мы забивали ещё больше голов с игры, с сохранением надежной игры в обороне", - сказал Артига "Чемпионату".
По итогам прошедшего сезона казанский "Рубин" занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка в 30 матчах. Команда одержала 11 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
Франк Артига возглавил клуб в январе 2026 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2027 года.