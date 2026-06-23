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Гендиректор "Динамо" Мх ответил, сколько ФИФА выплатит клубу за Мастури

Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов ответил, сколько ФИФА выплатит клубу за выступление Хазема Мастури на ЧМ-2026.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" заявил, что ФИФА выплатит клубу более 280 тысяч евро.

"За Мастури от ФИФА мы получим хорошие деньги, это приличная сумма для нас. Около 280–300 тысяч евро. Это фиксированная сумма, которая не будет привязана к количеству дней Хазема в составе сборной.
Если Тунис выйдет в плей-офф, то сумма станет чуть больше", - сказал Газизов "РБ Спорту".

Хазем Мастури выступает в составе махачкалинского "Динамо" с августа 2025 года. В прошедшем сезоне РПЛ форвард провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.

Футболист провел в запасе два матча сборной Туниса против Швеции и Японии на ЧМ-2026.

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