Гендиректор "Динамо" Мх ответил, сколько ФИФА выплатит клубу за Мастури

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

"За Мастури от ФИФА мы получим хорошие деньги, это приличная сумма для нас. Около 280–300 тысяч евро. Это фиксированная сумма, которая не будет привязана к количеству дней Хазема в составе сборной.