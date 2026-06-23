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Футболист "Зенита" хочет перейти в "Крылья Советов" - источник

Футболист "Зенита" может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, "Крылья Советов" проявляют интерес к Юрию Горшкову. Отмечается, что сам футболист хотел бы перейти в самарский клуб.

Юрий Горшков выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июня 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб левый защитник провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

Футболист защищал цвета "Крыльев Советов" с 2020 по 2024 год. Ранее о возможном возвращении Горшкова в клуб сообщал Metaratings.

Источник: Sport24

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