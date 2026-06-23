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Стала известна реакция Мостового на комплимент Макелеле

Александр Мостовой отреагировал на слова Клода Макелеле, который включил бывшего игрока сборной России в число лучших партнёров по карьере и признался, что удивлён отсутствием россиянина в составе "Реала" или "Барселоны" в годы его выступлений.
Фото: ФК "Спартак"
Экс-футболист отметил, что не видит ничего неожиданного в такой оценке со стороны француза.

- Как я могу удивиться правде? Клод - мой друг, он недавно приезжал в Москву. Я тоже считаю Макелеле одним из лучших полузащитников, с которыми пересекался на поле. В прошлом году приезжал Тотти в Россию, и, конечно же, он назвал меня лучшим игроком. Какие могут быть сомнения? Мне еще надо кому-то что-то доказывать? Ёлки-палки, ребята, у меня голов больше, чем у некоторых волос на голове, - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Большую часть карьеры в Европе россиянин провёл в "Сельте". За клуб из Виго он сыграл 290 матчей, записав на свой счёт 72 гола и 55 ассистов на партнёров. Вместе с испанской командой Мостовой также стал обладателем Кубка Интертото в 2000 году.

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