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Карседо обратился к игрокам "Спартака"

Подготовка "Спартака" к новому сезону официально стартовала.
Фото: ФК "Спартак"
После возвращения команды из отпуска Хуан Карлос Карседо провёл первую встречу с футболистами и обозначил настрой на ближайшие месяцы.

На базу команда вернулась 22 июня, а на следующий день приступила к тренировочному процессу.

- Доброе утро, парни! Я надеюсь, вы хорошо отдохнули после того, как мы отпраздновали победу. Мы достигли хорошего результата, вошли в историю. Но теперь начинается новый этап. У нас новые цели. Нас ждут важные матчи. Поэтому мы собрались здесь усердно поработать, сохранить то, что хорошо получалось в прошлом сезоне, командный дух, - сказал Карседо в видео, опубликованном клубом.

Минувший сезон завершился для москвичей завоеванием Кубка России. В чемпионате страны спартаковцы остановились в шаге от медалей, заняв четвёртое место.

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