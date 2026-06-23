Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 0 3 0
ИракЗавершен
Норвегия
3 - 2 3 2
СенегалЗавершен
Иордания
1 - 2 1 2
АлжирЗавершен
Португалия
20:00
УзбекистанНе начат
Англия
23:00
ГанаНе начат

"Зенит" отклонил очередное предложение по Нино - источник

Будущее защитника "Зенита" Нино остаётся предметом интереса со стороны "Флуминенсе".
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет Globo, представители "Флуминенсе" продолжили переговоры по трансферу 29-летнего центрального защитника и направили в Санкт-Петербург новое предложение. Тем не менее руководство "Зенита" вновь ответило отказом. По данным источника, интерес бразильского клуба к Нино сохраняется, однако сторонам пока не удаётся достичь договорённости по возможной сделке.

Напомним, защитник перебрался в "Зенит" в январе 2024 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится