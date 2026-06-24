Новые контракты с самарской командой подписали полузащитник Иван Бобёр и нападающий Владислав Шитов. Оба договора рассчитаны до лета 2029 года. Минувший сезон футболисты провели в арендах. Бобёр набирался опыта в составе "Нефтехимика", а Шитов выступал за московское "Торпедо". После возвращения в Самару оба игрока присоединились к подготовке команды к новому сезону.
Генеральный директор клуба Тархан Джабраилов отметил, что руководство и тренерский штаб связывают с молодыми футболистами серьёзные надежды и рассчитывают на их дальнейший прогресс.
В активе Шитова уже 94 матча за основную команду "Крыльев Советов", восемь забитых мячей и девять ассистов на партнёров. Бобёр провёл шесть встреч за основу самарцев, а также успешно проявил себя в молодёжной и второй командах клуба.
"Крылья Советов" продлили контракты с двумя воспитанниками
"Крылья Советов" объявили о продлении соглашений сразу с двумя воспитанниками клуба.
Фото: ПФК "Крылья Советов"