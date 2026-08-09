Хиль высказался после гола за "Балтику" в матче с "Крыльями Советов"

Нападающий "Балтики" Брайан Хиль прокомментировал свое выступление в матче третьего тура РПЛ против "Крыльев Советов".

Фото: ФК "Балтика"

- Рад, что забил. Восстанавливаюсь потихоньку. Надеюсь, скоро наберу форму и смогу играть полноценные матчи, - передаёт слова Хиля "Матч ТВ"

Калининградская команда одержала победу со счетом 2:0, а форвард появился на поле по ходу встречи и забил второй мяч.После трех туров команда Андрея Талалаева набрала шесть очков, одержав две победы при одном поражении.