Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, внутри московского клуба существуют разные позиции относительно возможной суммы сделки. Представители РЖД готовы рассматривать продажу 21-летнего полузащитника за 20-25 млн евро, тогда как генеральный директор "Локомотива" Борис Ротенберг не хочет расставаться с игроком менее чем за 30 млн евро.
При этом переход Батракова в "Галатасарай" по-прежнему остается возможным. Ранее агент футболиста подтверждал заинтересованность турецкого клуба в его приобретении.
Ротенберг не намерен отпускать Батракова менее чем за 30 млн евро - источник
"Локомотив" пока не получал официальных предложений по трансферу Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"