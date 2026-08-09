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Непомнящий назвал четырёх футболистах РПЛ, которые его впечатляют
Сегодня, 03:04
Валерий Непомнящий назвал футболистов, чья игра привлекла его внимание на старте нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Специалист выделил Алексея Батракова, Максима Глушенкова, Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
- Ребята невероятно талантливые. Могли бы дорасти до уровня европейских звезд, но... Изоляция работает против них, - передаёт слова Непомнящего
"Спорт-Экспресс"
.
Батраков, Глушенков, Кисляк и Глебов выступают в РПЛ за "
Локомотив
", "
Зенит
" и
ЦСКА
.
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Валерий Непомнящий
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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