Как пишет Marca, испанский футболист уже договорился с парижским клубом об условиях личного контракта, рассчитанного на четыре года. Для завершения перехода "ПСЖ" остается согласовать сделку с "Барселоной". По информации источника, французский клуб может заплатить за 26-летнего форварда около 50 млн евро. Если переговоры между сторонами пройдут успешно, Торрес в ближайшее время станет игроком парижан.
В минувшем сезоне испанец провел 49 встреч во всех соревнованиях. В этих матчах нападающий забил 21 мяч и отдал три ассиста на партнёров.
Форвард "Барселоны" приблизился к переходу в "ПСЖ"
"Пари Сен-Жермен" приблизился к подписанию нападающего "Барселоны" Феррана Торреса.
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