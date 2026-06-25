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"Бока Хуниорс" включился в борьбу за Барко - источник

Будущее Эсекьеля Барко в "Спартаке" остаётся под вопросом.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Boca Sports, "Бока Хуниорс" обратился к московскому клубу за информацией по возможному трансферу аргентинского полузащитника.

Ранее сообщалось, что видеть Барко в своих рядах хочет и "Индепендьенте", а сам игрок не скрывал желания однажды вернуться в эту команду.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере 27-летнего хавбека. В составе красно-белых он провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и девятью результативными передачами.

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