"Бока Хуниорс" включился в борьбу за Барко - источник

Будущее Эсекьеля Барко в "Спартаке" остаётся под вопросом.

Фото: ФК "Спартак"

По информации Boca Sports, "Бока Хуниорс" обратился к московскому клубу за информацией по возможному трансферу аргентинского полузащитника.



Ранее сообщалось, что видеть Барко в своих рядах хочет и "Индепендьенте", а сам игрок не скрывал желания однажды вернуться в эту команду.



Минувший сезон стал одним из лучших в карьере 27-летнего хавбека. В составе красно-белых он провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и девятью результативными передачами.