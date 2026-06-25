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Шмельков: "Спартаку" будет нереально вернуть Малкома в Россию

Комментатор Артем Шмельков в интервью Rusfootball.info высказал мнение, что "Спартаку" необходимо сохранить Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Зенит"
- Здесь любят разговаривать лозунгами. И, конечно, "Спартак" традиционно весь в себе, с точки зрения трансферов особенно. Поэтому я тоже отделаюсь лозунгами. Барко нужно сохранять обязательно, если они хотят продолжать, как стало получаться.

Что касается слухов о приходе Малкома, совершенно нереально вернуть его в Россию из Саудовской Аравии. А вот обмен Угальде на защитника Саласа из "Севильи" вполне адекватный – костариканец здесь просто потерялся, - сказал Шмельков.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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