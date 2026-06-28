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Кокорин высказался о возможном завершении карьеры

Бывший игрок сборной России Александр Кокорин высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Арис"
"Решения о завершении карьеры я еще не принял. Пока отдыхаю", - сказал Кокорин "Спорт-Экспрессу".

Последние 2 года Александр Кокорин выступал в составе кипрского "Ариса". В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 23 матча и забил 1 гол. В конце мая клуб объявил об уходе 35-летнего футболиста.

Трансферная стоимость Кокорина по версии сайта Transfermarkt составляет 350 тысяч евро.

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