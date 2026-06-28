Кокорин высказался о возможном завершении карьеры

Фото: ФК "Арис"

"Спорт-Экспрессу" . "Решения о завершении карьеры я еще не принял. Пока отдыхаю", - сказал Кокорин

Последние 2 года Александр Кокорин выступал в составе кипрского "Ариса". В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 23 матча и забил 1 гол. В конце мая клуб объявил об уходе 35-летнего футболиста.Трансферная стоимость Кокорина по версии сайта Transfermarkt составляет 350 тысяч евро.