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Кокорин: не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры

Нападающий Александр Кокорин не планирует возвращаться в чемпионат России.
Фото: ФК "Зенит"
"Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Почему? Не хочу.

Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться не хочу", - цитирует Кокорина "СЭ".

Ранее в СМИ сообщали о возможном переходе Александра Кокорина в московские клубы "Родина" или "Динамо", а также в тольяттинский "Акрон" или "Оренбург". В прошлом сезоне 35-летний российский форвард сыграл 22 матча за кипрский "Арис", забив один мяч. Этим летом футболист покинул клуб в статусе свободного агента.

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