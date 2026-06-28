Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение запретить "Сочи" регистрировать новых игроков из-за задолженности по трансферу защитника Александра Солдатенкова из "Крыльев Советов". Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Палата удовлетворила жалобу самарского клуба, обязав сочинцев погасить долг по трансферу игрока и выплатить пени за просрочку платежей.
Запрет вступит в силу на следующий день после окончания срока добровольного исполнения решения, если оно не будет полностью выполнено.
Напомним, Солдатенков пополнил состав "Сочи" в сентябре прошлого года.
На "Сочи" наложен запрет на регистрацию новых футболистов
К сочинскому клубу применены санкции.
Фото: ФК "Сочи"