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На "Сочи" наложен запрет на регистрацию новых футболистов

К сочинскому клубу применены санкции.
Фото: ФК "Сочи"
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение запретить "Сочи" регистрировать новых игроков из-за задолженности по трансферу защитника Александра Солдатенкова из "Крыльев Советов". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Палата удовлетворила жалобу самарского клуба, обязав сочинцев погасить долг по трансферу игрока и выплатить пени за просрочку платежей.

Запрет вступит в силу на следующий день после окончания срока добровольного исполнения решения, если оно не будет полностью выполнено.

Напомним, Солдатенков пополнил состав "Сочи" в сентябре прошлого года.

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