На "Сочи" наложен запрет на регистрацию новых футболистов

К сочинскому клубу применены санкции.

Фото: ФК "Сочи"

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение запретить "Сочи" регистрировать новых игроков из-за задолженности по трансферу защитника Александра Солдатенкова из "Крыльев Советов". Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Палата удовлетворила жалобу самарского клуба, обязав сочинцев погасить долг по трансферу игрока и выплатить пени за просрочку платежей.



Запрет вступит в силу на следующий день после окончания срока добровольного исполнения решения, если оно не будет полностью выполнено.



Напомним, Солдатенков пополнил состав "Сочи" в сентябре прошлого года.