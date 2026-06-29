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Непомнящий рассказал, как календарь РПЛ может помочь "Краснодару" на старте сезона

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от выступления "Краснодара" на старте сезона 2026/2027.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Непомнящего, "быки" за счёт удобного календаря могут оторваться от принципиальных конкурентов на старте чемпионата.

"Не очень важно, где играть на старте сезона. Команды будут в стадии становления игры, поэтому нет какого-то преимущества.

В контексте того, что из топ-клубов в соперниках на старте будет только "Спартак" — да, могут оторваться на какое-то количество очков. Но, опять же, я не думаю, что это радикально повлияет на будущее", — отметил Непомнящий в беседе с Metaratings.

В сезоне 2024/2025 "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России, в прошлом сезоне команда финишировала на втором месте в Премьер-Лиге.

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