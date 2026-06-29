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Представитель Захаряна высказался о возможном переходе игрока в "Краснодар"

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о возможном переходе игрока в "Краснодар".
Фото: GETTY IMAGES
По словам Голубина, контактов с "Краснодаром" не было.

- Мне не известно ничего об интересе "Краснодара" к Арсену. Обратитесь в "Краснодар", здесь нечего комментировать.
Не было никаких контактов, никто ничего не знает, - приводит слова Голубина "Матч ТВ".

Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года и заключил контракт до конца июня 2029 года. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 65 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи. Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" в летнее трансферное окно может приобрести Захаряна.

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