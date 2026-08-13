"Все остальное - домыслы". В "Зените" отреагировали на слухи в СМИ

"Официально мы делали только два предложения: московскому "Динамо" — по поводу нападающего и "Локомотиву" — по поводу полузащитника. Но этих игроков на данный момент в "Зените" нет.
Все остальное — домыслы, которые к действительности не имеют никакого отношения. Как и многие суммы, которые при этом чуть ли не каждый день фигурируют в российской и зарубежной прессе", - сказал Зырянов.
Ранее в СМИ сообщалось, что петербургский клуб заинтересован в трансфере форварда "Динамо" Константина Тюкавина и хавбека "Локомотива" Артема Карпукаса. Также появлялась информация о том, что сине-бело-голубые могут подписать полузащитника "Монако" Александра Головина.
В это воскресенье, 16 августа, "Зенит" примет на своем поле московское "Динамо" в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 14:30 по петербургскому времени. Главным арбитром назначен Артем Чистяков.
Источник: "Матч ТВ"