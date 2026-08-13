Бубнов рассказал, при каких условиях ЦСКА может уволить Игдисамова

"С Игдисамовым будет следующее: если он к зимнему перерыву… Если он сейчас начнет подряд гореть и терять [очки], плюс ещt и в Кубке, то все.
Его могут и до зимнего [перерыва] убрать. Если к зимнему он окажется где-то на седьмом-восьмом месте…", - сказал Бубнов.
Московский ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера команды 1 июня. Стороны подписали контракт на 2 года и возможностью продления еще на два сезона. Ранее специалист возглавлял команду в качестве исполняющего обязанности после отставки Фабио Челестини.
В этом сезоне "армейцы" набрали 5 очков в трех турах РПЛ и занимают шестую строчку в турнирной таблице.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"