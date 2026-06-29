В "Алавесе" высказались о возможном переходе защитника в "Спартак"

- Сейчас мы находимся в процессе, о котором я не могу говорить, - приводит слова Фернандеса "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что московский "Спартак" сделал предложение по трансферу защитника "Алавеса" Виктора Парады. В минувшем сезоне он вышел на поле в 33 встречах во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего левого защитника в 4 миллиона евро, его контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года.