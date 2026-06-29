Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
20:00
ЯпонияНе начат
Германия
23:30
ПарагвайНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
16:00
БорацНе начат

В "Алавесе" высказались о возможном переходе защитника в "Спартак"

Спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес высказался о возможном переходе Виктора Парады в "Спартак".
Фото: Getty Images
По словам Фернандеса, клуб находится в процессе, о котором нельзя говорить публично.

- Сейчас мы находимся в процессе, о котором я не могу говорить, - приводит слова Фернандеса "Матч ТВ".

Ранее появилась информация, что московский "Спартак" сделал предложение по трансферу защитника "Алавеса" Виктора Парады. В минувшем сезоне он вышел на поле в 33 встречах во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего левого защитника в 4 миллиона евро, его контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится