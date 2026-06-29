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Кокорин: я бы отказался от "Спартака" - меня там плохо приняли

Экс-игрок сборной России Александр Кокорин ответил на вопрос о возможном переходе в "Спартак".
Фото: ФК "Арис"
По словам Кокорина, он бы отказался от перехода в "Спартак".

- Отказался бы. Меня там плохо приняли. Шучу.

Много чего можно рассказывать, когда ты без контракта, но мое время в этом клубе… Туда, где ко мне хорошо относились, с радостью вернулся бы, - цитирует Кокорина "РБ Спорт".

Александр Кокорин по окончании сезона-2025/26 покинул кипрский "Пафос" и на данный момент является свободным агентом. Ранее нападающий выступал за московское "Динамо", столичный "Спартак", "Сочи", "Анжи" и петербургский "Зенит".

На счету форварда 251 матч в чемпионате России, 67 забитых мячей и 33 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего россиянина в 350 тысяч евро.

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