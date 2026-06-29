Кокорин: я бы отказался от "Спартака" - меня там плохо приняли

- Отказался бы. Меня там плохо приняли. Шучу.
Много чего можно рассказывать, когда ты без контракта, но мое время в этом клубе… Туда, где ко мне хорошо относились, с радостью вернулся бы, - цитирует Кокорина "РБ Спорт".
Александр Кокорин по окончании сезона-2025/26 покинул кипрский "Пафос" и на данный момент является свободным агентом. Ранее нападающий выступал за московское "Динамо", столичный "Спартак", "Сочи", "Анжи" и петербургский "Зенит".
На счету форварда 251 матч в чемпионате России, 67 забитых мячей и 33 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего россиянина в 350 тысяч евро.