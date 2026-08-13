Как утверждает источник, опорный полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас не полетит в Оренбург из-за проблем с коленом и пропустит матч 4-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Сообщается, что в клубе решили поберечь 24-летнего футболиста.
Ранее в СМИ появлялась информация, что после игры в Оренбурге хавбек будет продан в "Зенит" за 6 млн евро.
В этом сезоне Карпукас провел 4 матча за "железнодорожников" в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: журналист Иван Карпов
Карпукас не сыграет против "Оренбурга" - источник
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас не примет участия в 4-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"