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Карпукас не сыграет против "Оренбурга" - источник

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас не примет участия в 4-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, опорный полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас не полетит в Оренбург из-за проблем с коленом и пропустит матч 4-го тура РПЛ против "Оренбурга".

Сообщается, что в клубе решили поберечь 24-летнего футболиста.

Ранее в СМИ появлялась информация, что после игры в Оренбурге хавбек будет продан в "Зенит" за 6 млн евро.

В этом сезоне Карпукас провел 4 матча за "железнодорожников" в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: журналист Иван Карпов

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