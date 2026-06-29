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Футболист ЦСКА: уже после первой тренировки я подумал, что Кисляк скоро уедет

Футболист ЦСКА Глеб Пополитов высказался о Матвее Кисляке и Кирилле Глебове.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Пополитова, после первой тренировки он подумал, что Кисляк скоро уедет в другой клуб.

- Уже после первой тренировки в ЦСКА я подумал, что Кисляк точно скоро уедет.

У Глебова сумасшедшая скорость и дриблинг. Дай бог им попробовать себя в Европе, - цитирует Пополитова "Чемпионат".

В сезоне-2025/26 Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Кирилл Глебов вышел на поле в минувшем сезоне в 33 встречах и отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. 20-летний вингер оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро, его соглашение с клубом истекает в июне 2028 года.

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