Футболист ЦСКА: уже после первой тренировки я подумал, что Кисляк скоро уедет

- Уже после первой тренировки в ЦСКА я подумал, что Кисляк точно скоро уедет.
У Глебова сумасшедшая скорость и дриблинг. Дай бог им попробовать себя в Европе, - цитирует Пополитова "Чемпионат".
В сезоне-2025/26 Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Кирилл Глебов вышел на поле в минувшем сезоне в 33 встречах и отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. 20-летний вингер оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро, его соглашение с клубом истекает в июне 2028 года.