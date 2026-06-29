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Лунев - о возможном переходе Тюкавина в "Зенит": Костя очевидно сильнее Соболева

Голкипер "Динамо" Андрей Лунев высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Лунева, этот вопрос должны решать клубы, но он отмечает, что Тюкавин сильнее Соболева.

- Есть клуб, пускай они решают. Кто сильнее — Соболев или Тюкавин?
Очевидно, что Костя сильнее. Для меня Тюка сильнее во всем: посмотрите игры, сравните скиллы одного и другого.

Очевидно же, нет? - приводит слова Лунева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" предложил московскому "Динамо" 25 миллионов евро за Константина Тюкавина, но получил отказ. Также сообщалось, что сине-бело-голубые намерены увеличить свое предложение до 30 миллионов. Также сообщалось об интересе к нападающему со стороны столичного "Спартака".

В минувшем сезоне Тюкавин вышел на поле в составе бело-голубых в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.

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