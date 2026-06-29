Лунев - о возможном переходе Тюкавина в "Зенит": Костя очевидно сильнее Соболева

- Есть клуб, пускай они решают. Кто сильнее — Соболев или Тюкавин?
Очевидно, что Костя сильнее. Для меня Тюка сильнее во всем: посмотрите игры, сравните скиллы одного и другого.
Очевидно же, нет? - приводит слова Лунева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" предложил московскому "Динамо" 25 миллионов евро за Константина Тюкавина, но получил отказ. Также сообщалось, что сине-бело-голубые намерены увеличить свое предложение до 30 миллионов. Также сообщалось об интересе к нападающему со стороны столичного "Спартака".
В минувшем сезоне Тюкавин вышел на поле в составе бело-голубых в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.