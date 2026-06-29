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Семшов - о будущем Тюкавина: надо смотреть на то, есть ли предложения из Европы

Российский тренер Игорь Семшов поделился мнением о будущем форварда "Динамо" Константина Тюкавниа.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Семшова, у Тюкавина очень сложный выбор, но нужно также смотреть на предложения из Европы.

- Что касается Тюкавина, то хочу сказать, что у него сложный выбор.

К футболисту очень хорошо относятся в его родном "Динамо", и сам Костя подчеркивает, что выбор во многом зависит от решения клуба. Но тут надо смотреть на то, есть ли предложения из Европы, - приводит слова Семшова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" предложил московскому "Динамо" 25 миллионов евро за Константина Тюкавина, но получил отказ. Также сообщалось, что сине-бело-голубые намерены увеличить свое предложение до 30 миллионов. Также сообщалось об интересе к нападающему со стороны столичного "Спартака".

В минувшем сезоне Тюкавин вышел на поле в составе бело-голубых в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.

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