Семшов - о будущем Тюкавина: надо смотреть на то, есть ли предложения из Европы

- Что касается Тюкавина, то хочу сказать, что у него сложный выбор.
К футболисту очень хорошо относятся в его родном "Динамо", и сам Костя подчеркивает, что выбор во многом зависит от решения клуба. Но тут надо смотреть на то, есть ли предложения из Европы, - приводит слова Семшова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" предложил московскому "Динамо" 25 миллионов евро за Константина Тюкавина, но получил отказ. Также сообщалось, что сине-бело-голубые намерены увеличить свое предложение до 30 миллионов. Также сообщалось об интересе к нападающему со стороны столичного "Спартака".
В минувшем сезоне Тюкавин вышел на поле в составе бело-голубых в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.