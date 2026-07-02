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"Нефтехимик" арендовал 20-летнего форварда "Рубина"

Энри Мукба проведёт следующий сезон в "Нефтехимике".
Фото: ФК "Рубин"
"Рубин" объявил, что молодой нападающий отправился в нижнекамский клуб на правах аренды. Стороны договорились о соглашении, которое будет действовать до завершения сезона-2026/27. В казанском клубе пожелали 20-летнему футболисту успехов в новой команде.

Мукба находится в системе "Рубина" с начала 2023 года. За основную команду форвард успел провести четыре официальных матча - два в Российской премьер-лиге и ещё два в розыгрыше Кубка России.

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