Бывший защитник "Локомотива" близок к переходу из "Црвены Звезды" в "Олимпиакос". Как пишет "Чемпионат", 27-летний футболист заключит с греческим клубом соглашение на четыре года. Его зарплата составит 1 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что клубы уже договорились об условиях трансфера. "Црвена Звезда" должна получить за игрока сборной Армении 5 млн евро.
Тикнизян перебрался в сербскую команду из "Локомотива" летом 2025 года. До выступления за железнодорожников защитник также защищал цвета ЦСКА.
Экс-защитник "Локомотива" близок к переходу в "Олимпиакос" - источник
Наир Тикнизян в ближайшее время может сменить Сербию на Грецию.
Фото: Getty Images