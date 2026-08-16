Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
3 - 0 3 0
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
1 - 4 1 4
Динамо МхЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен

Суперкубок Англии

Арсенал
3 - 0 3 0
Манчестер СитиЗавершен

Суперкубок Франции

Ланс
1 - 0 1 0
ПСЖЗавершен

Экс-защитник "Локомотива" близок к переходу в "Олимпиакос" - источник

Наир Тикнизян в ближайшее время может сменить Сербию на Грецию.
Фото: Getty Images
Бывший защитник "Локомотива" близок к переходу из "Црвены Звезды" в "Олимпиакос". Как пишет "Чемпионат", 27-летний футболист заключит с греческим клубом соглашение на четыре года. Его зарплата составит 1 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что клубы уже договорились об условиях трансфера. "Црвена Звезда" должна получить за игрока сборной Армении 5 млн евро.

Тикнизян перебрался в сербскую команду из "Локомотива" летом 2025 года. До выступления за железнодорожников защитник также защищал цвета ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится