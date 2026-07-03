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В "Зените" прокомментировали возможное подписание Тюкавина

Помощник Сергея Семака Виллиам де Оливейра не стал рассуждать о том, как Константин Тюкавин мог бы вписаться в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
По словам специалиста, предмет для разговора появится лишь в том случае, если такой трансфер действительно состоится.

- Как Тюкавина встроить в нашу схему? Я не знаю, потому что Тюкавина у нас нет. Если он перейдет, то будет и пища для размышлений. Тогда подумаем, как его встраивать, - цитирует тренера "Спорт-Экспресс".

Ранее СМИ сообщали, что "Зенит" уже предпринимал попытки подписать воспитанника "Динамо", однако московский клуб отказался расставаться с нападающим. В прошлом сезоне Тюкавин провёл 31 матч, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.

"Зенит" в сезоне 2025/26 стал чемпионом России, обогнав "Краснодар" на два очка.

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