В "Зените" прокомментировали возможное подписание Тюкавина

- Как Тюкавина встроить в нашу схему? Я не знаю, потому что Тюкавина у нас нет. Если он перейдет, то будет и пища для размышлений. Тогда подумаем, как его встраивать, - цитирует тренера "Спорт-Экспресс".
Ранее СМИ сообщали, что "Зенит" уже предпринимал попытки подписать воспитанника "Динамо", однако московский клуб отказался расставаться с нападающим. В прошлом сезоне Тюкавин провёл 31 матч, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.
"Зенит" в сезоне 2025/26 стал чемпионом России, обогнав "Краснодар" на два очка.