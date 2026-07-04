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"Спартак" вырвал победу у "Крыльев Советов" в контрольной встрече

Товарищеский матч между "Спартаком" и "Крыльями Советов" завершился победой красно-белых со счетом 3:2.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Счет в матче открыл форвард красно-белых Ливай Гарсия. Далее мячи забили игроки "Крыльев Советов": полузащитник Михайло Баняц и защитник Дани Фернандес.

В конце второго тайма футболисты "Спартака" перевернули ход игры: голами отличились опорный полузащитник Наиль Умяров и хавбек Иван Сорокин.

Товарищеские матчи

Голы: Гарсия, 20, Умяров, 76, Сорокин, 79 - Баньяц, 54, Фернандес, 64.

"Спартак": Помазун (Довбня, 74), Литвинов, Бабич, Саусь, Зобнин (Зорин, 46), Пруцев, Жедсон, Массалыга (Солари, 46), Дмитриев, Маркиньос, Гарсия.

"Крылья Советов": Песьяков (Кокарев, 46), Чернов, Божин, Ороз (Фернандес, 55), Рассказов (Макаров, 55), Печенин, Витюгов, Бабкин, Баньяц, Олейников, Рахманович (Игнатенко, 29).

С 62-й минуты: Кокарев, Фернандес, Лепский, Чернов, Иванисеня, Костанца, Столбов, Шитов, Бобёр, Макаров, Джеффри.

Предупреждения: Пруцев, 38, Литвинов, 53, Мартинс, 81.

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