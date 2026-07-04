"Краснодар" подпишет полузащитника за $11 млн - источник

Краснодар " договорился о трансфере с "Крузейро".

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По информации источника, "быки" подпишут Кристиана из "Крузейро" за 11 миллионов долларов. В ближайшее время футболист отправится на медицинское обследование.



В текущем сезоне полузащитник провел за бразильский клуб 33 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро. Соглашение Кристиана с "Крузейро" рассчитано до конца декабря 2027 года.



Источник: Globo Esporte